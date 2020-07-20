Красноярск, , 08:16 — REGNUM На утро 20 июля в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на площади менее 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, населённым пунктам ничего не угрожает. Три пожара сейчас локализовано.

За минувшие выходные (18−19 июля) в Красноярском крае потушили 19 лесных пожаров на общей площади более 12 тыс. га. С огнём боролись более 500 человек, применялось девять единиц техники, 19 воздушных судов. Предварительная причина большинства возгораний — сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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