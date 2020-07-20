Уфа, , 08:08 — REGNUM Пожар в природном заповеднике локализовали в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели организовали встречное сжигание горючих материалов на пути пожара. Таким способом им удалось прекратить распространение огня, который бушевал в Бурзянском районе на территории государственного заповедника Башкирии.

Отмечается, что в настоящее время огонь не распространяется, а площадь пожара составляет 0,51 га. При этом огнеборцев и техники достаточно для ликвидации огня.

Сообщается, что спасатели также заканчивают ликвидировать пожар и около н.п. Саргая. Угрозы этому населенному пункту нет.

В настоящее время огнеборцы в круглосуточном режиме дежурят в Бурзянском районе.

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