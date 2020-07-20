Чита, , 07:53 — REGNUM В связи с вводимыми в Забайкалье карантинными послаблениями, представители регионального Роспотребнадзора проверили работу предприятий общепита в Читинском районе. Как оказалось, далеко не все работающие кафе и рестораны соблюдают требования безопасности. Подробности сегодня, 20 июля, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светлану Лапа.

«Провели проверки предприятий общественного питания совместно с Минэкономразвития. Все требования у летних кафе в Чите выполняются, но в Читинском районе ситуация другая. Выявлены нарушения, которые лягут в основу проверок со всеми вытекающими последствиями», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 июля, в Забайкальском крае число выявленных носителей коронавируса составляет уже 3952 человек. Из них 3155 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. В соответствии с постановлением губернатора региона Александра Осипова, летние кафе и веранды могут открыться в Забайкалье при соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо проводить дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

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