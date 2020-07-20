Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновске задержана группа парней, которая попыталась создать копию служебного автомобиля полиции. По их словам, они собирались использовать машину для снятия ролика, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В полиции отмечают, что в дежурную часть поступил звонок о том, как в одном из дворов группа молодых людей наклеивает на автомобиль цветографические знаки отличия правоохранительных органов:

«Полиция, ППС, герб и номерные знаки», — говорится в сообщении.

По данному факту были задержаны 60-летний владелец транспортного средства и трое парней в возрасте 21 года, 23-х и 24 лет.

«Со слов задержанных, преобразованный таким образом автомобиль должен был стать участником некоего ролика, который они собирались разместить в интернете», — отмечается в релизе.

По данному факту проводится проверка. На автовладельца составлен административные протоколы, предусмотренные ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»), ст. 12.4 КоАП РФ («Незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб»).

По последним данным полиции Ульяновской области (за 17 июля), в регионе за сутки установлены лица по двум преступлениям, составлено 4614 административных протоколов, выявлено 4453 нарушения Правил дорожного движения (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны семь водителей, один из которых повторно управлял автомобилем.