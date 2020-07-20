Лима, , 07:12 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Перу, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 88 километрах к западо-юго-западу от города Сантьяго-де-Као. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 39,52 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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