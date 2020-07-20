Окинский район, Бурятия, , 07:11 — REGNUM Пропавший 19 июля самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту может находиться в горах на территории Окинского района Бурятии. Об этом со ссылкой на участника поисковой операции сообщает «Интерфакс-Сибирь».

"Исходя из уже обследованного, самолет, скорее всего, в горах Восточного Саяна, надо продолжать поиски. Но искать там непросто», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт совершал облёт территории Тункинского и Окинского районов для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда. В установленное время борт не вышел на связь. Следователи начали проверку случившегося.

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