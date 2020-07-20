Баргузинский район, Бурятия, , 07:02 — REGNUM Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии удалось локализовать на площади 2320 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В настоящее время продолжаются работы по его дотушиванию. В работах задействованы 143 пожарных, сотрудников лесной охраны, а также пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Кроме того, на территории республики за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара в Селенгинском районе.

«1 из них возник из-за неосторожного обращения с огнем, остальные — из-за сухих гроз. На тушении работало 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники», — отметили в агентстве.

Добавим, режим ЧС на территории Баргузинского района из-за сложного пожара в Забайкальском нацпарке был введён 6 июля. Как сообщало ИА REGNUM, на тот момент пройденная огнём площадь составляла 520 га.

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