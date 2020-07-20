Кызыл, , 06:50 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал на несколько дней запретить передвижение людей между районами и поселками в связи со сложной паводковой ситуацией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, запрет особенно касается переезда рек вброд.

«Вспомните, как ровно год назад в Бай-Тайге произошла трагедия. Тогда мы потеряли целую семью с семью ребятишками, когда при таких же погодных условиях, они утонули, пытаясь поехать через реку», — отметил глава.

Напомним, трагедия произошла утром 12 июля 2019 года. При попытке проезда вброд реки Шуй опрокинулся внедорожник УАЗ-469, в котором ехали 12 человек, в том числе семь детей. Спаслись лишь двое мужчин.

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