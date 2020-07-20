Ульяновск, , 06:26 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор директору организации, сотрудник которой погиб в результате нарушения требований охраны труда. Фигурант уголовного дела получил условный срок, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствием установлено, что при монтаже стальных и железобетонных конструкций на мостовом переходе «имело место отступление от правил по охране труда», а также иных нормативных правовых и локальных актов со стороны директора организации.

«В результате данных нарушений один из рабочих погиб», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ведомстве отмечают, что суд признал фигуранта уголовного дела виновным, назначив два года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Отметим, что по последним данным Государственной инспекции труда в Ульяновской области (с 30 марта по 14 мая), в ведомство поступило 140 письменных обращений по вопросам трудового законодательства в период распространения коронавирусной инфекции. Также принято на горячей линии 1072 обращение, в том числе почти 300 — по вопросам выплаты заработной платы, 210 — по режиму труда и отдыха. Направлено 60 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.