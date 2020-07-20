Ак-Довурак, Тува, , 06:05 — REGNUM На территории Тувы в связи с паводком объявлен режим ЧС муниципального уровня в 9 районах. В их числе Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Овюрский, Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Сут-Хольский, Дзун-Хемчиский, Барун-Хемчиксий районы, а также город Ак-Довурак, сообщил на своей странице в соцсети глава региона Шолбан Кара-оол.

Шолба́н Вале́рьевич Кара-о́ол Chingis778

По его словам, по ситуации на утро 20 июля в республике остаются подтопленными 8 участков дорог, 2 моста, 1 дамба, а также 24 приусадебных участка. Специалисты продолжают оценивать ущерб от удара стихии.

«Особое внимание мои коллеги должны уделить людям. Никого из пострадавших нельзя оставить без внимания, в том числе тех, у кого в хозяйствах произошел падеж скота. В личных подсобных хозяйствах Чеди-Холя, например, потеряно 18 голов КРС», — отметил глава.

При этом он призвал не забывать про сохраняющуюся угрозу коронавируса и усилить профилактические меры. Добавим, что ранее многие жители подтопленных домов и усадеб были размещены у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее паводок разрушил в регионе 10 мостов, были также размыты 12 автомобильных дорог, подтоплено 125 домов и более сотни приусадебных участков. В селе Кызыл-Даг пробило укрепительную дамбу.

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