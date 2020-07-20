Эрзинский район, Тува, , 05:56 — REGNUM В Туве устанавливают обстоятельства автомобильной аварии, унёсшей жизни пяти молодых женщин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, днём 18 июля на 206-м км трассы Кызыл — Эрзин столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным правоохранителей, водитель машины «Daihatsu Storia» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковой «Toyota Camry».

На место происшествия для выяснения причин и обстоятельств ДТП выехали заместитель главы республики Олег Бады и министр общественной безопасности Леонид Тамчай. Замглавы поручил районным властям оказать содействие семьям погибших женщин, а также увеличить плотность нарядов по трассе.

«Особенно усилить работу нужно в выходные дни. На озерах много отдыхающих граждан и автомашин. В данном ДТП погибли молодые женщины, личности которых устанавливаются», — отметил он.

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