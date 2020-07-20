Чжэнчжоу, Китай, , 05:33 — REGNUM Шестеро рабочих погибли в результате инцидента в цеху по производству глютена в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Шестеро рабочих упали в бак с материалом высотой 2,8 метра и диаметром 2,8 метра в глютеновом цеху в деревне Чжанцайюань уезда Учжи провинции Хэнань после обеда по местному времени 18 июля.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь после того, как пожарные извлекли упавших из бака. Двое челвоек погибли в тот же день, другие четверо — на следующий день, несмотря на усилия медиков. Причины произошедшего выясняются.