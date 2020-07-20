Улан-Удэ, , 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие выходные количество летальных случаев среди пациентов выросло до 37. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Так, 17 июля в улан-удэнском стационаре скончался от COVID-19 пациент 79 лет с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, кардиосклерозом с нарушением ритма и хронической сердечной недостаточностью. Мужчина находился на лечении в реанимации 23 дня.

На следующий день умерла пациентка 69 лет, у которой имелись тяжёлые сопутствующие заболевания. Среди них ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет. Она была госпитализирована 15 июля, находилась в реанимации.

Наконец, 19 июля умер 47-летний мужчина со злокачественной опухолью мягких тканей с метастазированием и новой коронавирусной инфекцией.

«Находился на лечении в стационаре с 21 июня 2020, из них 24 сутки в отделении реанимации, 22 суток на ИВЛ», — добавили в штабе.