Биробиджан, , 05:23 — REGNUM В Биробиджане семилетний мальчик упал в незакрытый колодец, расположенный во дворе дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Еврейской АО.

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Колодец, расположенные во дворе дома №31 по улице Шолом-Алейхема, оказался не закрытым. Глубина колодца — 1,5−2 метра. То что ребёнок упал в открытый люк увидел сосед, который вытащил мальчика и обратился за медицинской помощью. В результате падения ребёнок получил множественные ушибы и ссадины.

Прокуратурой проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области пятилетняя девочка умерла после падения в реку из рук женщины, которая вместе со знакомой пыталась перейти в неположенном месте железнодорожный мост.