Чебоксары, , 04:37 — REGNUM В Чебоксарах 40-летнего жителя города подозревают в воровстве продуктов в местном магазине, сотрудники которого заметили кражи только спустя неделю. В магазин мужчина проникал через подвал, а похищенное мужчина сбывал таксистам и прохожим, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным следствия, за пять дней чебоксарец шесть раз проникал в подвальное помещение магазина по проспекту 9-й Пятилетки и воровал продукты. Оперативники установили, что он использовал лаз под металлическими воротами, взломав навесной замок.

Всего похищено 19 ящиков с говяжьими языками и две коробки с лососем, ущерб оценивается на сумму более 79 тыс. рублей. В полиции считают, что мясные и рыбные продукты он продавал таксистам и прохожим.

«Факт кражи был замечен торговыми работниками лишь спустя неделю, после чего они сразу же обратились в отдел полиции», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Известно, что подозреваемый судим, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии перед судом предстали двое ранее судимых за хищения жителей Батыревского района. Правоохранители установили, что в сентябре и октябре 2018 года они крали скот из хозяйств жителей Урмарского, Шемуршинского и Яльчикского районов. По данным следствия, всего было похищено пять овец и девять ягнят, ущерб оценён в 38 тыс. рублей.

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