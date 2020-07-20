Мехико, , 02:47 — REGNUM Группа вооруженных неизвестных на 15 автомобилях атаковали военный конвой в мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны, передает телеканал Televisa.

По его данным, бой произошел в муниципалитете Мигель-Алеман, который расположен недалеко от границы с США. В ходе стрельбы военные уничтожили двух нападавших. Среди военнослужащих ранения получил один солдат.

После боя военнослужащие мексиканской армии конфисковали шесть автомобилей и несколько единиц огнестрельного оружия. По предварительным данным, нападение совершили боевики из наркокартеля «Гольфо».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля военнослужащие мексиканской армии ликвидировали 12 членов наркокартелей в городе Нуэво Ларедо. У боевиков было изъято огнестрельное оружие.

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