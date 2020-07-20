Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы в американском Вашингтоне, передает телеканал NBC.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу по людям в столице США. В результате стрельбы погиб один человек, еще восемь получили различные ранения. Других подробностей произошедшего пока не сообщается. В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стрельба произошла на набережной в американском городе Пеория (штат Иллинойс). В результате инцидента пострадали не менее 12 человек. Информации о подозреваемом пока не сообщалось.

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