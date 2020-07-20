Дамаск, , 01:04 — REGNUM Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в деревне Сиджу на севере Сирии выросло до пяти, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Также выросло и число раненых. По последним данным, от взрыва пострадали 85 человек. Из них 15 госпитализированы. Отмечается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие СМИ заявляли о четверых погибших и 20 пострадавших. Подробности инцидента не приводились. Отметим, что теракт произошёл на территории, которую контролируют протурецкие боевики.

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