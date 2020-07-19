Богота, , 23:34 — REGNUM В Колумбии в результате взрыва мины погибли двое военных Вооруженных сил страны, сообщает радиостанция La FM.

Отмечается, что инцидент произошел днем 19 июля в муниципалитете Архелия во время операции по уничтожению посевов наркотиков.

В какой-то момент произошел взрыв, погибли двое военных, еще двое получили ранения. По данному факту власти начали расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один военнослужащий ВМС Колумбии погиб при нападении группы вооруженных неизвестных людей, еще двое получили ранения. Отмечалось, что все военнослужащие принимали участие в борьбе с оборотом наркотиков.

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