Ростов-на-Дону, , 20:27 — REGNUM Состояние экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, который получил травмы во время нападения на свой дом, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил представитель центральной городской больницы Азова.

«Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. При нападении была убита его сестра. Сам 83-летний мужчина был госпитализирован.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям убийство и разбой. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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