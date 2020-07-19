Дамаск, , 20:25 — REGNUM На севере Сирии совершен новый теракт. Об этом 19 июля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их данным, заминированный автомобиль взорвался в деревне Сиджу, которая находится под контролем «умеренной оппозиции». По предварительным данным, в результате инцидента погибли четверо мирных жителей, еще 20 получили ранения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Сирии проходят выборы в законодательный орган страны. Голосование охватывает около 70% территории страны, которая находится под контролем официального Дамаска.

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