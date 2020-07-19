Нижний Новгород, , 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Никаких нарушений на данных объектах не выявлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки осуществлялись силами в составе 15 единиц техники и 69 человек личного состава.

Продолжаются мероприятия для выяснения причин сильного запаха газа в Нижнем Новгороде днем 19 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре. В городе проводятся заборы воздуха специалистами управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано.

Также аварийных ситуаций не зафиксировали в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

К 18:00 мск региональное минэкологии заявило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа в воздухе на территории Нижнего Новгорода. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ жителям города рекомендовали качественно проветрить квартиры.

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