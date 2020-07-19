Ростов-на-Дону, , 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе региональное главное управление СКР.

По данным следствия, на территории домовладения, которое расположено в селе Новомаргаритово, было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Там же с телесными повреждениями в области головы и тела обнаружен 83-летний хозяин дома. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям убийство и разбой.

Напомним, ранее сообщилось, что в Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. При нападении была убита его сестра. Сам 83-летний мужчина с травмами был госпитализирован. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша»