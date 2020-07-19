Ростов-на-Дону, , 18:38 — REGNUM В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом 19 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что при нападении на дом убита сестра 83-летнего Пескова. Сам мужчина с травмами находится в больнице. На теле его убитой сестры были найдены следы побоев, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в ночь на 22 июня произошло нападение на дом директора объединённой дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского нацпарка «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина.

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