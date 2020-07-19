Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM Специалисты минэкологии Нижегородской области фиксируют снижение концентрации запаха газа в воздухе на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время запах газа в квартирах нижегородцев ослабевает и практически не ощущается.

В то же время в региональном министерстве энергетики и ЖКХ жителям города рекомендуют качественно проветрить квартиры.

Экстренные службы продолжают мероприятия по установлению источника запаха газа.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре. В городе проводятся заборы воздуха специалистами управления Роспотребнадзора.

По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано.

Также аварийных ситуаций не зафиксировали в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Пожарно-спасательные подразделения ведомства направлены для проверки газозаправочных станций на предмет утечек. Также проверяется информации о возможных аварийных ситуациях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.

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