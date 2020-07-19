Пеория, , 17:50 — REGNUM В американском штате Иллинойс при стрельбе на набережной пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, ЧП произошло в воскресенье, 19 июля, в городе Пеория. По последним данным, в момент стрельбы, которую устроил неизвестный, в этом районе собрались порядка 200 человек.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины стрельбы. Информации о подозреваемом пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в результате стрельбы, произошедшей в американском Новом Орлеане (штат Луизиана), погиб десятилетний ребенок.

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