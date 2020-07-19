Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре. Штаб возглавил замгубернатора Дмитрий Краснов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в городе проводятся заборы воздуха специалистами управления Роспотребнадзора, выясняют причины появления запаха сотрудники регионального управления МЧС.

«По предварительным данным, поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Жителям Нижнего Новгорода рекомендуют сохранять спокойствие и оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, жители многих районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем почувствовали сильный запах газа. На активный запах жаловались жители исторического центра города — улиц Звездинка, Ковалихинская, Горького. Также жалобы поступают от жителей Канавинского района, минкрорайонов Кузнечиха, Мещерское озеро, а также Сормовского района.

В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» отметили, что пока причины запаха устанавливаются, не исключается, что его источником мог служить транспорт, перевозящий ресурс по воде или железной дороге.

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