Москва, , 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева. Об этом 19 июля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Свитневу заочно предъявили обвинения по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в подмосковном поселка тела новорожденного младенца.

Он и еще трое новорожденных, рожденных суррогатными матерями, находились там под присмотром няни, пока их родители — граждане иностранных государств — оформляли документы на детей. В настоящий момент проводится следствие, направленное на установление всех материалов дела.

Пятнадцатого июля Басманный суд арестовал четверых врачей-гинекологов и акушеров, проходящих по делу.

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