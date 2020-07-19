Нижний Новгород, , 16:39 — REGNUM Жители многих районов Нижнего Новгорода в воскресенье днем почувствовали сильный запах газа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как известно, природный газ запаха не имеет, в состав вмешивается одорант, запах которого и является маркером утечек ресурса.

В настоящее время на активный запах жалуются жители исторического центра города — улиц Звездинка, Ковалихинская, Горького. Также жалобы поступают от жителей Канавинского района, минкрорайонов Кузнечиха, Мещерское озеро, а также Сормовского района.

Получить комментарии в компании «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» не удалось, телефон аварийной службы занят.

В региональном управлении МЧС о распространяющемся по городу запахе знают. В настоящее время спасатели устанавливают причины и источник запаха.