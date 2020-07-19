Багдад, , 16:30 — REGNUM В «зеленой зоне» в центре столицы Ирака недалеко от посольства США упало несколько ракет. Об этом сообщает в воскресенье, 19 июля, местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

По данным источника, не менее трех ракет упали в двух кварталах города.

В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники специальных служб. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ответственность за ракетный обстрел «зеленой зоны» Багдада пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля между иракскими городами Эс-Самава и Дивания неизвестные атаковали колонну со снабжением, предназначенную для военной базы США.

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