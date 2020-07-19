Нью-Дели, 19 июля 2020, 16:23 — REGNUM В столице Индии — Нью-Дели — из-за сильных проливных дождей затопило ряд улиц. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает полиция города.
Стоит отметить, что сейчас в Индии сезон дождей, поэтому частые ливни — это не редкость. Однако в Нью-Дели из года в год в сезон дождей затапливает улицы, так как эффективной ливневой канализации в городе так и не сделали. Такие картины наблюдаются из года в год.
Полиция Нью-Дели информирует горожан через Twitter, какие улицы оказались затопленными