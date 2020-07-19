Портленд, США, , 15:53 — REGNUM В американском городе Портленд (США, штат Орегон) протестующие сожгли здание полицейского профсоюза. Об этом сообщают местные СМИ.

В Портленде снова проходят акции протестующих против расизма. Как всегда, они перерастают в погромы и мародерства.

Группа участников акции протеста ворвалась в здание ассоциации полиции и устроила пожар. Сперва толпа начала возводить баррикады и поджигать мусорные баки у здания федерального суда в центре города. Несколько человек перешли в наступление, вломились в здание полицейского профсоюза, находящееся рядом, и подожгли его.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар. Полиция задержала участников нападения и разогнала других протестующих.