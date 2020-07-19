Одесса, Украина, , 15:37 — REGNUM Подъем танкера Delfi, севшего в ноябре 2019 года на мель в районе пляжа «Дельфин» в Одессе, сегодня совершаться не будет. Об этом 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook написал бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого занимается подъемом судна.

«Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое — лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и новосой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут», — написал он.

Предприниматель также отметил, что вечером планируется совещание рабочей группы, на котором определят дату следующего подъема танкера.

«Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно», — добавил бизнесмен.

Он также ответил на вопрос, зачем заниматься подъемом судна в период пляжного сезона. По словам Ставницера, осенью могут быть штормы, тогда придется «пережидать» зиму и возвращаться к проекту лишь весной.

Читайте также: Попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi пока не увенчалась успехом

Напомним, вчера состоялась попытка приподнять затонувший танкер. Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал убрать танкер до 20 июля.