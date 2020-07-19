Одесса, Украина, 19 июля 2020, 15:37 — REGNUM Подъем танкера Delfi, севшего в ноябре 2019 года на мель в районе пляжа «Дельфин» в Одессе, сегодня совершаться не будет. Об этом 19 июля на своей странице в социальной сети Facebook написал бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого занимается подъемом судна.
Предприниматель также отметил, что вечером планируется совещание рабочей группы, на котором определят дату следующего подъема танкера.
Он также ответил на вопрос, зачем заниматься подъемом судна в период пляжного сезона. По словам Ставницера, осенью могут быть штормы, тогда придется «пережидать» зиму и возвращаться к проекту лишь весной.
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Напомним, вчера состоялась попытка приподнять затонувший танкер. Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал убрать танкер до 20 июля.