Кишинёв, , 15:15 — REGNUM В селе Пятра Оргеевского района Молдавии водитель автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на группу людей. В результате скончались три человека. Об этом 19 июля сообщает Protv.md.

По информации источника, тридцатилетний водитель автомобиля Mazda при попытке обогнать другой автомобиль выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на группу людей (шесть человек), которые стояли на обочине.

В результате полученных травм две женщины 49 и 60 лет скончались на месте, а 21-летняя девушка и 14-летний подросток были оставлены в районную больницу. Вскоре после госпитализации девушка скончалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Известно, что в выдыхаемом водителем воздухе было выявлено 1,33 мг/л алкоголя. По предварительной версии, мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По информации «Комсомольской правды в Молдове» 49-летней погибшей оказалась примар коммуны Пятра Мариана Цугуй, также от полученных травм на месте скончалась ее 60-летняя тетя. 21-летняя погибшая была дочерью тети примара коммуны Пятра, а 14-летний подросток — сын главы коммуны. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП, произошедшего в городе Оргееве, погиб двухлетний ребенок.