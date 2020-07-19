Красногорск, , 12:44 — REGNUM Превышения содержания нефтепродуктов в акватории Москвы-реки после затопления в подмосковном Красногорске буксира не выявлено специалистами. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы, специалистами территориальных органов ведомства, ввиду затопления судна, был организован совместно с сотрудниками аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» забор проб воды из Москвы-реки в разных точках российской столицы.

«В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в городском округе Красногорск Подмосковья в результате затопления буксира, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку.