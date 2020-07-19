Село Аксарка, Ямало-Ненецкий АО, , 10:51 — REGNUM На Ямале организована проверка сведений о загрязнении земельного участка, а также источника водоснабжения отходами животноводческого комплекса в селе Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Ранее в ямальских СМИ появилась информация, что в пробах из реки Обь в районе Аксарки обнаружены опасные бактерии колифаги. Эти микроорганизмы образуются в результате гниения продуктов жизнедеятельности животных.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию животноводческого предприятия по предотвращению загрязнения земельного участка и водного объекта.