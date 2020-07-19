Луганск, 19 июля 2020, 11:07 — REGNUM Защитники Луганской Народной Республики пресекли огневую активность украинских боевиков из 24 бригады ВСУ, открывших 19 июля огонь по населенному пункту Калиновка из миномета калибра 120 мм. Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной Милиции ЛНР.
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Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту десять мин.
Для корректировки огня представители вооруженных формирований применили беспилотный летательный аппарат типа «МЭВИК-ПРО», «нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен».
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Напомним, ранее стало известно, что недобор призывников в вооруженные силы Украины составил 50%.