Оттава, , 09:06 — REGNUM В Канаде по пути к Колумбийскому ледниковому полю в национальном парке Джаспер (провинция Альберта) перевернулся туристический автобус. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает канадский телеканал CBC.

В автобусе находились 27 человек. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения. Пострадавшие на вертолетах и автомобилях скорой помощи были доставлены в больницы провинции Альберта. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.

Причина произошедшего выясняется.