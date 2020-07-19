Ханты-Мансийск, , 08:48 — REGNUM В Югре по состоянию на утро 19 июля 2020 года действует 21 природный пожар общей площадью 14 254,6 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

В ликвидации пожаров задействовано 632 сотрудника Авиалесоохраны Югры и 16 единиц техники.

Напомним, 18 июля в регионе действовало 27 лесных пожаров на площади 13 452,10 га, а 17 июля площадь горения составляла 14 039 га.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 230 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 25 782,18 га.