Одесса, Украина, , 08:55 — REGNUM Попытка накануне, 18 июля, приподнять севший на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» танкер Delfi потерпела неудачу, сообщает 18 июля одесское издание «Таймер».

Днем 18 июля во время попытки повернуть лежащий на боку танкер с помощью тросов, один из тросов оборвался и рабочие приняли решение использовать еще один трос. Новый трос, которым заменили порвавшийся, удалось закрепить на корпусе судна, однако при попытке «передать его на буксир, трос упал в воду и утонул».

Попытки убрать с пляжа севший на мель танкер будут продолжены 19 июля.

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Напомним, Владимир Зеленский потребовал убрать затонувший танкер до 20 июля.

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