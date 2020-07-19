Североуральск, Свердловская область, , 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень». Об этом журналистам сообщили в самом учреждении.

К утру 19 июля борьбу с огнём ведут 25 человек. 11 из них — это сотрудники заповедника, а остальные — взвод военнизированной горно-спасательной части Североуральска. Идут работы по нижней кромке пожара и ожидают облёта вертолётом.

Борт МЧС забирает в Ивделе воду и наблюдателей. Также будет сделана разведка и при помощи авиации попытаются сбить верхнюю кромку пожара. Тушение огня продолжается.