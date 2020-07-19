Оттава, , 06:33 — REGNUM Туристический автобус перевернула в провинции Альберта на юге Канады, передает телеканал CBC News.

Сообщается, что автобус с туристами перевернулся по дороге к леднику у национального парка в провинции Альберта. В салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в ближайшие больницы на вертолете. Пока причины аварии не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Московской области. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили травмы.

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