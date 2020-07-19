Исламабад, , 04:53 — REGNUM Разведслужбы Пакистана арестовали шестерых террористов в городе Карачи на севере страны, сообщает пресс-служба пакистанской полиции.

Сообщается, что операция по задержанию прошла 17 июля.

«Террористы планировали атаку в Карачи. Они собирались напасть на блокпосты и армейские колонны, полицейских и других сотрудников правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

У боевиков были изъяты гранаты, стрелковое оружие и гранатометы. При этом пакистанские спецслужбы не исключают наличие «спящих» террористических ячеек, которые продолжают свою деятельность в Карачи и окрестностях города.