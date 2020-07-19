Панама, , 03:56 — REGNUM Правоохранительные органы Панамы начали расследование массового убийства у озера Гатун в 80 километрах от панамской столицы, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что на месте преступления были обнаружены тела семерых человек возрастом от 17 до 22 лет, убитых в ходе нападения. Некоторым людям удалось сбежать во время атаки, сейчас они оказывают помощь следствию.

На теле убитых обнаружены огнестрельные ранения, однако пока власти затрудняются назвать причину смерти. Мотивы нападавших также не известны.