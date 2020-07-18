Могадишо, , 22:46 — REGNUM Нападение совершено на Абдинасира Саида Мусу, заместителя сомалийского министра безопасности, в Могадишо, пишет 18 июля Garowe Online.

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Неизвестные пытались уничтожить машину, в которой ехал Муса. В результате один человек погиб и трое получили ранения. Сам чиновник не пострадал.

Об ответственности за теракт пока не заявила ни одна из действующих в стране группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной террористической группировкой в Сомали является «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На её счету большое количество терактов.

Так, недавно, в середине месяца, эти исламисты совершили покушение на сомалийского главнокомандующего Одава Юсуфа Рагеха.

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