Дамаск, , 21:19 — REGNUM В столице Сирии Дамаске возле мечети Анас бен Малик совершен новый теракт. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Взрыв двух устройств произошел в субботу, 18 июля, в районе Нахр Айша. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в Сирии объявили о наступлении «дня тишины», который вводится за 24 часа до начала выборов в Народный совет (парламент) страны.

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