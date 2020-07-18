Красногорск, , 20:56 — REGNUM В Подмосковье столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москвы» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 18 июля в пос. Калининец Наро-Фоминского городского округа. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще шестеро человек пострадали.

«Произошло столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и автобуса», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня на Новорижском шоссе в Московской области в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.

Читайте также: В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек