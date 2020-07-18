Черкесск, , 20:30 — REGNUM В результате взрыва в жилом доме в городе Баксан, расположенном в Кабардино-Балкарии, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом 18 июля сообщается в заявлении пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.

Инцидент произошел в двухэтажном доме, жертвами инцидента стали члены одной семьи.

«Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения», — отмечается в заявлении.

Прокуратура региона возбудила проверку по факту инцидента. Причина взрыва выясняется.