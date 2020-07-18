Нант, Франция, , 20:09 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Франции не выявили факта взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом 18 июля сообщает Agence France-Presse (AFP).

«На данный момент проводится расследование по факту поджога. В настоящее время никакие выводы не делаются», — отметил в комментарии агентству прокурор города Нант Пьер Сена.

Напомним, сегодня 18 июля в указанном соборе, строительство которого началось в 1434 году, произошел пожар, ставший не первым в его истории: в 1972 году в указанном учреждении сгорела крыша.