Апиа, , 19:37 — REGNUM У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По последним данным, очаг подземных толчков располагался на глубине 40 км в Тихом океане, и его эпицентр находился на расстоянии 236 км от города Апиа.

При этом информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Кроме того, также не была объявлена тревога цунами в связи с землетрясением.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля на территории Чили сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6.

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